Единая транспортная платформа Москвы станет самой масштабной в мире

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Москва станет первым городом в мире по внедрению самой масштабной единой транспортной системы - MaaS-платформы, которая позволит в один клик создавать наиболее удобные для пользователя маршруты в городе. Об этом сообщил в четверг на Московском урбанистическом форуме первый замначальника ГУП "Московский метрополитен" по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Наше решение, которое мы внедряем именно для того, чтобы предоставить мобильность как услугу, это будет самое большое в мире решение, первое в мире решение такого масштаба. <…> Москва будет первым городом в мире, которое такого рода масштабную систему внедрит. Причем еще раз внедрит не на уровне приложения или еще одной платежной карты <…>, а именно в виде единой услуги от навигации до тарифов и приложения", - сказал Латыпов в ходе форсайт-сессии на MUF 2021.

Он отметил, что единая транспортная MaaS-платформа Москвы объединит как городской транспорт, так и железную дорогу, такси, каршеринг, самокаты и велосипеды.

"MaaS - это не приложение, MaaS - это не платежная услуга. Человеку не нужно мобильное приложение, человеку не нужен билет, ему не нужна карта "Тройка", ему даже не нужно метро, автобус сам по себе. Ему нужно доехать от точки А в точку Б. И MaaS - это в целом подход интегрированный, когда мы делаем все, начиная <…> от единой навигации до единого платежа, когда я <...> просто получаю сквозную услугу на всех видах транспорта, как можно быстрее и как можно удобнее", - уточнил Латыпов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее объявил о создании единого приложения на основе концепции MaaS (Mobility-as-a-Service, или "мобильность как услуга"), сочетающего все виды общественного транспорта и предоставляющего возможность проложить мультимодальный маршрут, включающий в себя использование нескольких видов общественного транспорта. Заммэра также предложил всем операторам такси, каршеринга, проката велосипедов, самокатов объединиться в едином приложении.

Власти Москвы планируют запустить единую транспортную MaaS-платформу в 2021 году.

О форуме

Московский урбанистический форум начался в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского Урбанистического форума.