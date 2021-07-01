Выставка о московской промышленности #FollowMeTo откроется на Цветном бульваре

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фотовыставка #FollowMeTo The Moscow Industry, которая открылась в начале июня на Арбате, продолжит знакомить горожан с московскими промпредприятиями - с 1 по 31 июля на Цветном бульваре представят работы фотохудожников, специализирующихся на городской, архитектурной и пейзажной фотографии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Мы получили большой положительный отклик от горожан: только официальное открытие выставки онлайн посмотрели свыше 1,4 млн человек. При этом вживую, по нашим оценкам, за три недели ее увидели около 2,3 млн человек. Теперь экспозиция переезжает с Арбата на Цветной бульвар, это позволит нам показать столичные производства с необычной стороны еще большему количеству жителей и гостей Москвы", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Александра Прохорова.

В общей сложности подготовка выставки заняла около трех месяцев. Фотографам предложили побывать на заводах из различных отраслей промышленности: от пищевой до нефтеперерабатывающей. К примеру, фотограф Вадим Щербаков отправился на производство чипов компании "Микрон".

"Чипы и другая микроэлектроника производятся на заводе "Микрон", где соблюдаются строгие требования по уборке помещений, а микросхемы выращивают в "чистых комнатах". Вход туда - только в специальном белом комбинезоне, который напоминает скафандр. <... > Хотелось передать эту стерильность через фотографию", - отметил он.

В общей сложности в фотопроекте приняли участие десять столичных промпредприятий. Среди них косметическая фабрика "Свобода", завод "Трансмаш", производитель автомобилей Renault.

"Нам было крайне важно показать московскую промышленность с нового ракурса - передать ее повседневную жизнь и скрытую от большинства красоту. Все креаторы увлекаются городской и пейзажной фотографией, и такие необычные локации были для них своеобразным испытанием. Мало кто знает, что на московском заводе Coca-Cola установлена единственная в России линия по розливу в стеклянные бутылки, а московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" - самый компактный среди аналогов. Эти интересные детали и не только можно увидеть на нашей выставке", - рассказал создатель проекта #FollowMeTo Мурад Османн.