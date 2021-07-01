Ликсутов заявил, что Московский метрополитен многократно безопаснее столичных улиц

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вероятность попасть в неприятную ситуацию в столичном метрополитене в 25 раз ниже, чем на улицах города. Об этом сообщил в четверг на пленарной сессии Московского урбанистического форума заммэра Максим Ликсутов.

"Городской транспорт, однозначно, должен быть безопаснее, чем все, что угодно. Например, если говорить так, то каждую минуту в рабочий день в Московском метрополитене под землей находится почти 1,5 млн человек, это огромное количество людей, сопоставимое с размерами населения европейского города, поэтому мы должны, обязаны, обеспечить безопасность каждого пассажира. Могу на сегодняшний день сказать, что в метро намного безопаснее, чем на любой улице наверху: если вы находитесь в метро, шанс попасть в какую-то неприятную ситуацию почти в 25 раз меньше, чем на любой улице города Москвы", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что безопасность столичной подземки обусловлена работой полиции, системами видеонаблюдения и биометрии, а также службами, отвечающими за безопасность движения.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в 10 раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.