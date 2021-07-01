У школьников Москвы появятся цифровые портфолио

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Проект по внедрению цифровых портфолио учащихся, в которых будут фиксироваться их достижения, готовится к запуску в Москве. Об этом сообщила в четверг на Московском урбанистическом форуме замруководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

"Мы сейчас готовы к запуску цифрового портфолио учащихся, в котором все основные достижения учеников будут зафиксированы. И это может со старшеклассником дальше при его желании переходить в высшее учебное заведение", - сказала Киселева в ходе пленарной дискуссии на MUF 2021.

Она отметила, что связь между высшими учебными заведениями и средним образованием в Москве с цифровыми возможностями только укрепляется. Кроме этого, в Москве сейчас существуют 16 предуниверсариев, в которых учатся более 16 тыс. старшеклассников.

"Мы расширяем проекты. Вот сейчас существует три школы старшеклассников в Москве. Мы открываем еще 12 школ старшеклассников, которые будут взаимодействовать с более чем 50 вузами", - добавила Киселева.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского Урбанистического форума.