Система на базе "Тройки" должна обеспечить удобство передвижения между регионами

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Интеграция карты "Тройка" в билетные системы регионов позволит россиянам передвигаться более комфортно не только в своем, но и в другом городе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы по сути дела находимся в одном транспортном пространстве, где люди очень часто передвигаются между регионами. Очень важно, чтобы пассажиры не чувствовали перехода, чтобы у них была единая транспортная карта, с помощью которой они могли бы передвигаться по всем видам транспорта вне зависимости от того, в каком регионе они живут", - сказал он, комментируя интеграцию "Тройки" в билетные системы регионов.

Как подчеркнул мэр столицы, Москва - крупнейший транспортно-пересадочный узел, за последние десять лет количество машин увеличилось на полтора миллиона. Он добавил, что пассажиропоток в столице динамично возрастает. "Даже сейчас в пандемию и во время ограничений передвижения видим рекордные объемы перевозок на двух введенных МЦД - почти 570 тыс. [человек] в сутки, а это огромный объем", - обратил внимание Собянин.

По словам мэра, мощная новая транспортная система создает другую историю транспорта Москвы. "Она создает историю даже не на сегодня, а вообще на десятилетия вперед, - сказал Собянин. - Новый транспортный каркас, хордовые магистрали, хордовые сети соединяются в одну систему, это важнейшие проекты, которые действительно будут работать на всю оставшуюся историю Москвы".

С 2020 года правительство Москвы совместно с администрациями заинтересованных регионов и городов реализует проекты внедрения карты "Тройка" для оплаты проезда в общественном транспорте. Карта уже работает в общественном транспорте Тульской, Московской области, Пермском крае, Ульяновской и Ярославской областях. Заинтересованность в интеграции своих билетных систем на базе карты "Тройка" высказали более 40 регионов России, включая Владимирскую, Мурманскую, Ростовскую, Смоленскую области.