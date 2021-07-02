В Москве в пятницу ожидаются облачная погода и до 25 градусов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов, местами кратковременный дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.