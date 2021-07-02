Нормативные акты властей Москвы пройдут оценку с учетом интересов бизнеса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Принятые правительством Москвы нормативные акты, которые затрагивают работу бизнеса, будут проходить экспертную Совета предпринимателей столицы. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее член Совета предпринимателей Москвы, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов предложил, чтобы участники органа получили возможность проводить экспертную оценку всех нормативных актов городских властей, которые затрагивают деятельность бизнеса.

"Я считаю, что это правильно и, действительно, должно быть так сделано. Но формы обсуждения, согласования должны быть разные, - сказал Фурсин, комментируя данное предложение. - Некоторые акты имеют долгосрочный характер, когда есть время на то, чтобы провести оценку регулирующего воздействия - это занимает месяц. А есть решения, которые принимаются сиюминутно: промедлив, можно потерять ценность этого решения. Тем не менее, и они должны учитывать интересы предпринимателей, и влияние на предпринимателей".

При этом, заметил собеседник агентства, нужно сохранять баланс: "Нельзя учитывать только интересы предпринимателей, несмотря на все цели и задачи, которые стоят перед тем или иным актом". "Нужно ориентироваться на интересы всех трех групп: власти, бизнеса и жителей", - заключил он.

Совет предпринимателей Москвы был создан 30 марта, в нем сформирована 21 рабочая группа. В эти группы путем голосования бизнес-сообщества вошли 128 предпринимателей из разных отраслей экономики - торговли, туризма, общественного питания, промышленности, креативных индустрий, современных технологий и других. Совет работает при департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы и городском штабе по защите бизнеса, который является коллегиальным рабочим органом правительства Москвы.