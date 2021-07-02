Власти Москвы намерены создать три - четыре креативных технопарка в 2021 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают присвоить статус креативных технопарков трем - четырем площадкам в четвертом квартале текущего года. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"На сегодняшний день мы пересматриваем определенные правила в отношении создания таких технопарков. Мы уже пришли к определенному списку, что нам нужно поменять. Надеюсь, что коллеги из других департаментов нас поддержат. И, наверное, в четвертом квартале это позволит придать трем - четырем площадкам упомянутый статус", - сказал он.

Фурсин напомнил, что решение о проведении пилотного проекта по созданию креативных технопарков было принято мэром Москвы в 2019 году. В июне 2020 года первым в столице этот статус получил центр дизайна Artplay. Сейчас к креативным сферам относится более 110 тыс. столичных компаний и индивидуальных предпринимателей, они обеспечивают работой полмиллиона москвичей. Ежегодный оборот этого сегмента городского экономики оценивается в 3 трлн рублей.

К креативным индустриям относят в том числе производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование, дизайн.