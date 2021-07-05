Более 160 организациям в Москве не поставляют тепло и горячую воду из-за долгов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 160 организаций в Москве не получают горячую воду и тепо за системные неплатежи, наибольшее количество должников находится в Центральном административном округе столицы. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице ПАО "МОЭК" в Facebook.

"МОЭК вынужден ограничивать поставку тепла и горячей воды систематическим неплательщикам! С начала года за долги горячую воду и отопление отключили у 249 потребителей, 164 из них до сих пор в состоянии ограничения. Здесь есть свои антирекорды: в ЦАО 42 отключенных должника, а самую значительную задолженность в 32,8 млн рублей накопили потребители Новой Москвы", - говорится в сообщении.

АО "Каширский двор - Северянин" и ООО "Эксклюзив Сервис" не оплатили счета на 2,6 и 1,9 млн рублей соответственно. Больше 1,5 млн рублей за тепло должно АО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" на юге Москвы.

"Очередные отключения запланированы в срок до 9 июля 2021 года. В адрес 36 потребителей, не оплативших счета за поставленные энергоресурсы на сумму почти 60 млн рублей, направлены соответствующие уведомления. Хотим отметить, что отключения не касаются жилых помещений", - добавляется в сообщении.

Всего с начала текущего отопительного сезона решение ограничить подачу тепла и горячей воды принято в отношении почти 1,3 тыс. организаций, накопивших в общей сложности задолженность порядка 843 млн рублей. При этом 591 контрагент предпочел погасить долг до отключения энергоресурсов, вернув МОЭК около 301 млн рублей.

"Мы всегда готовы проявить лояльность и пойти навстречу должнику, каждый случай неплатежей рассматривается отдельно. Однако, надо признать, что отключение тепла и горячей воды пока является самой действенной мерой, убеждающей должника поскорее произвести расчет", - заключается в соглашении.