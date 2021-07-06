В Гостином дворе в Москве началась повторная вакцинация от COVID-19

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут сделать прививку от коронавируса в крупнейшем пункте вакцинации, открытом в Гостином дворе. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На прошлой неделе мы открыли для москвичей возможность усилить иммунитет от коронавируса, пройдя повторную вакцинацию. Чтобы сделать процесс вакцинации еще более комфортным и доступным мы увеличиваем не только возможности для первичной, но и для повторной вакцинации. С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно в крупнейшем пункте в Гостином Дворе. Таким образом число центров увеличилось до 21", - сказала Ракова.

По ее словам, жители, которые планируют сделать повторную прививку в Гостином дворе, должны иметь с собой сертификат о первичной вакцинации. На данный момент повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом. Жители могут выбрать любую вакцину из доступных в 21 пункте повторной вакцинации.

Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", которая также подходит для повторной вакцинации. Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

"Если первичная вакцинация осуществлялась в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и другое), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации", - уточнила Ракова.

Москвичам рекомендуется оставлять свой номер телефона и номер СНИЛС при вакцинации от COVID-19. Благодаря этому QR-код будет отправлен СМС-сообщением после введения второго компонента, если вакцина двухкомпонентная, или после вакцинации однокомпонентной вакциной. Номер СНИЛС позволит без ошибок получить QR-код на федеральных ресурсах.