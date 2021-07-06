РПЦ организует курсы волонтеров "красной зоны" для больниц Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь при поддержке властей Москвы организовала курсы для добровольцев, которые нужны в "красной зоне" московских больниц для лечения и ухода за больными с COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба Московского патриархата.

"В программе курсов три дня обучения - 12 академических часов. Волонтерам расскажут, как общаться с пациентами, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, проведут занятия по основам ухода за больными. Затем добровольцы пройдут практику в "красной зоне" одного из ковидных госпиталей Москвы. По окончании обучения выпускники будут прикреплены к московским больницам в качестве волонтеров", - говорится в сообщении.

Курсы начнутся 7 июля в Центральной клинической больнице святителя Алексия митрополита Московского.

Занятия организованы Комиссией по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке департамента здравоохранения Москвы и столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что уже с января по согласованию с руководством больниц в нескольких ковидных стационарах Москвы православные волонтеры помогают пациентам принимать пищу, обеспечивают простой гигиенический уход, беседуют с пациентами, помогают им связаться с родственниками.