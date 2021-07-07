Небольшая облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 7 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 27-29 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 25-30 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.