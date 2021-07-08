На платформе "Город идей" обработали 15 тыс. вопросов жителей Москвы за пять месяцев

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Виртуальный помощник на платформе "Город идей", который консультирует по вопросам регистрации на портале и помогает узнать о реализованных проектах в Москве, за пять месяцев обработал более 15 тыс. запросов от пользователей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Краудсорсинговая платформа "Город идей" позволяет москвичам напрямую участвовать в жизни столицы, а городу - лучше понимать потребности горожан и делать столицу еще более комфортной. На сегодняшний день к проекту присоединились уже свыше 260 тыс. человек. Чтобы сделать портал более удобным для пользователей, был создан чат-бот. С его помощью участники проекта могут практически мгновенно получить ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся работы платформы", - сказал руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Отмечается, что чаще всего к боту обращались по вопросам регистрации и авторизации на портале - всего поступило свыше 11 тыс. таких запросов. Чтобы пользоваться платформой "Город идей", потребуется учетная запись на сайте mos.ru.

Также у чат-бота узнавали, как предложить идею и ознакомиться с итогами реализованных краудсорсинг-проектов - этот запрос стал вторым по популярности, всего поступило более 2,2 тыс. обращений. С 2020 года пользователи платформы могут отправлять идеи через раздел "Предложить идею". Уже получено свыше 24 тыс. предложений. Сейчас отправить идеи можно по темам "Благоустройство дворов", "Благоустройство парков", "Благоустройство пешеходных зон", "Организация дорожного движения", "Неблагоустроенные территории" и "Социальная сфера".

"Благодаря "Городу идей" в Москве реализовано уже более 2,7 тыс. решений, предложенных жителями. Это уникальная платформа, где москвичи не только сами предлагают идеи по развитию столицы, но и лично контролируют их реализацию. Такая сплоченная работа городских властей и жителей Москвы создает комфортную и привлекательную среду для жизни и работы в столице", - отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Помимо этого, бот подскажет, где посмотреть историю начисления баллов. Их можно получить за регистрацию на портале, участие в каждом новом проекте, а также за фотографии, прошедшие модерацию и опубликованные в разделе реализованных идей. Баллы, полученные пользователем за участие в проекте "Город идей", суммируются с баллами проекта "Активный гражданин". Они отображаются в личном кабинете пользователя краудсорсинговой платформы или проекта "Активный гражданин".