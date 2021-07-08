В МЧС предупредили о 33-градусной жаре в Москве с 8 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 33 градусов до вечера воскресенья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 33 градусов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор. Кроме того, специалисты советуют пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.