В Москве подали более 8 тыс. заявок на участие в проекте "Наше дерево"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Жители Москвы подали более 8 тыс. заявок на участие в проекте "Наше дерево" осенью в честь рождения ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Город уделяет особое внимание вопросам озеленения. <...> Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов у москвичей. За два года его существования по заявкам горожан высажено почти 7,5 тыс. деревьев, а на осень этого года молодые родители забронировали свыше 8,4 тыс. саженцев", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что самой востребованной в этом году стала липа мелколистная - саженцы этого вида бронировали более 4,2 тыс. раз. Популярностью также пользуются сосна, клен и рябина - на эти виды деревьев оставили почти 2,7 тыс. заявок. Саженцы появятся на 25 природных территориях, среди них Москворецкий и Тропаревский лесопарки, Битцевский лес, природный заказник "Долина реки Сетунь". Высадка деревьев начнется в сентябре и продлится до конца осени. Также москвичи уже сейчас могут подать заявки на высадку деревьев весной 2022 года.

По словам руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, проект "Наше дерево" - это социально значимая городская программа, которая дает москвичам возможность отметить памятное для их семьи событие, а также сделать столицу еще более зеленой и экологичной. Чтобы принять участие в проекте, достаточно подать заявку в сервисе на портале mos.ru. Там же можно выбрать дерево и зеленую зону для посадки. К масштабной экологической инициативе присоединились уже сотни московских семей: за два года с момента начала реализации проекта было подано более 15 тыс. заявок на высадку деревьев.

"Проект "Наше дерево" начали реализовывать в 2019 году. Благодаря инициативе у родителей появилась возможность посадить именное дерево в одном из московских парков в честь рождения ребенка. Дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку необходимо до того, как малышу исполнится три года, сделать это может один из родителей, у которого есть постоянная регистрация в Москве", - уточняется в сообщении.