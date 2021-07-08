В Московском зоопарке появились птенцы редких черных аистов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке. Эти птицы занесены в красные книги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии и других стран, сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

В вольере черных аистов, расположенном возле экспозиции "Дом птиц", высажен дикий виноград, в его зарослях пернатые прячутся от посторонних глаз. При громких звуках или большом скоплении посетителей в зоопарке они могут разбить кладку. Раньше орнитологи клали в гнездо муляжи яиц, а настоящие уносили в инкубатор и возвращали родителям только тогда, когда птенцы были готовы вылупиться.

"К этому году наши аисты освоились настолько, что им не мешает даже шум со стройплощадки: рядом с их жилищем возводят павильон "Ластоногие". Специалисты решили, что родители справятся с высиживанием сами. Они заранее поставили в вольере каркас (столб) для гнезда и положили ветки. Будущие мама и папа свили ясли для своих малышей, затем насиживали яйца по очереди", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Он добавила, что орнитологи установили рядом с гнездом видеокамеры и наблюдали за семейством. Однако опасения были напрасны: аисты оберегали кладку, были предельно осторожны. Теперь они заботятся о двух птенчиках.

Чтобы лишний раз не беспокоить семейство, орнитологи оставляют в вольере корм и уходят. За развитием птенцов специалисты следят с помощью видеокамер. Пока один родитель ест, второй дежурит в гнезде. Аисты сами кормят свое потомство. В их рацион входит салака, насекомые и мелкие грызуны.

Во время осадков родители укрывают птенцов своими крыльями. Маленькие аисты только начали линять, их тела еще частично покрыты мягким белым пухом. Они быстро промокнут, если попадут под дождь. К подростковому возрасту малыши покроются коричневыми перьями. Взрослым черным оперением обзаведутся к концу первого года жизни.