Комплекс с ледовым катком и русскими банями появится на западе Москвы к 2023 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовым катком и русскими банями появится в районе Очаково-Матвеевское в Москве к 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Объект возведут на Большой Очаковской улице, вл. 2, корп. 2 в районе Очаково-Матвеевское за счет инвестора. На первом этапе возведут физкультурно-оздоровительный корпус площадью 3,1 тыс. кв. м, предназначенный для тренировок и соревнований любителей по хоккею с шайбой. Срок действия разрешения на строительство - до 25 июня 2022 года. На втором этапе построят семь отдельно стоящих оздоровительных корпусов площадью от 50 до 272 кв. м с бильярдом, русскими банями, хамамом и бассейном для любителей здорового образа жизни, срок действия разрешения на этот этап застройки - до 6 апреля 2023 года", - приводятся слова главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Он добавил, что ФОК рассчитан на 95 посетителей. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок спортивно-оздоровительного комплекса. К проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований.

С 2011 года в Москве было построено 142 спортивных объекта.