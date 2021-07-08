Участок МЦД-2 между Каланчевской и Курским вокзалом закроют на два часа по выходным

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Участок МЦД-2 между станцией Каланчевская и Курским вокзалом будет закрыт для движения всех поездов с 12:00 до 14:00 в выходные дни до конца июля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Московской железной дороги.

"В выходные июля с 12 до 14 часов участок Каланчевская - Курский вокзал МЦД-2 будет закрыт для движения всех поездов. Технологические "окна" необходимы для его дальнейшей реконструкции. Так, в это время на станции Каланчевская и Курский вокзал железнодорожники приступят к работам по строительству новых зданий для диспетчеров с последующим переводом на микропроцессорную систему управления движением поездов", - сообщили в пресс-службе.

На время технологических "окон" изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2. "Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.

Поезда на центральном участке МЦД-2 с 3 июля начали курсировать в реверсивном режиме по IV главному пути, пролегающему по новому Каланчевскому путепроводу. Интервалы движения электропоездов увеличили до 18 минут. В связи с запуском реверса остальные поезда следуют укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская, Рижская и Рижского вокзала; от Подольска до Царицына и Курского вокзала.