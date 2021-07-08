Более 300 поливомоечных машин задействовали в Подмосковье для аэрации воздуха

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 300 поливомоечных машин вывели на дороги Московской области для аэрации воздуха в связи с жарой. Работы по поливке планируется провести на более чем 7 тыс. км дорог, сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московскую область вернулась жара, и на дороги вывели более 300 поливомоечных машин для аэрации воздуха. В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха до 30-33 градусов дорожные службы проводят аэрацию и поливку подмосковных дорог. Чтобы не мешать проезду автомобилистов, работы по поливке дорог проводят с 11 до 16 часов", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что проводимые работы способствуют устранению пыли, благодаря чему улучшается санитарное состояние улично-дорожной сети. Кроме того, дополнительное увлажнение воздуха также способствует охлаждению асфальта, благодаря чему снижается вероятность деформации дорожного покрытия под длительным воздействием солнечных лучей.

"Сегодня польют более 7 тыс. км муниципальных и региональных дорог в 62 городских округах Московской области", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.