Участок "Спортивная" - "Тропарево" московского метро закроют с 17 июля по 8 августа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии с 17 июля по 8 августа, для комфортного передвижения пассажиров во время закрытия участка метро будут работать автобусы КМ и изменены схемы движения ряда действующих маршрутов. Закрытие необходимо для проведения строительных работ на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ мы вынуждены приостановить с 17 июля по 8 августа движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии. В центре зала на "Проспекте Вернадского" построят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии. На месте будущего перехода сейчас - кабели, которые необходимо отключить и переложить. На время работ мы отключим контактный рельс, а без него поезда не смогут ходить", - говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что на участке между "Спортивной" и "Тропарево" только в час пик заходят в метро 11 тыс. человек.

"Мы запустим автобусы КМ, но им будет сложно справиться с таким количеством пассажиров. Поэтому рекомендуем ездить по МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиям. Добраться до их станций можно на регулярных маршрутах наземки - автобусы будут ходить чаще. Для этого мы изменим схему движения в прилегающих районах", - сообщается в посте.

Пассажиров просят планировать поездки заранее и по возможности пользоваться альтернативными маршрутами.

"Юго-западный участок БКЛ планируем открыть уже скоро. После этого на станции "Проспект Вернадского" станет свободнее почти на 15%, у жителей юго-запада появятся новые маршруты, а удобные и быстрые пересадки сэкономят время. Южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся 15-18%", - отмечается в публикации.