Музей Москвы начинает выставочный проект о районах города

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Музей Москвы открывает масштабный проект "Москва без окраин", посвященный разным районам столицы. Первая выставка расскажет о Таганском районе и пройдет с 9 июля по 17 октября 2021, сообщила генеральный директор музея Анна Трапкова.

"Идея проекта очень проста - рассказать о каждом районе Москвы, как будто это отдельный город <…> Мы воспользовались высказыванием нашего мэра Сергея Семеновича Собянина, который декларировал, что Москва - город без окраин. Мы эту методологию решили применить, рассказывая о районах Москвы. Первым районом, о котором мы рассказываем, стала Таганка, очень знаменитая, исторически насыщенная территория", - сказала она журналистам.

При подготовке выставки сотрудники Музея Москвы и районные краеведы изучали исторические материалы, подбирали предметы, фотографии и видеохронику, формировали подборки из книг и журналов. Для экспозиции о Таганке кураторская группа провела более 50 интервью с жителями района, с местными лидерами общественного мнения. Героями были выбраны сотрудники Музея имени Андрея Рублева, Суриковского института, Библиотеки иностранной литературы, Студии театрального искусства, Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и другие. Организаторы поговорили также с жителями района, которые поделились историями о домах, в которых они жили или живут - о высотке на Котельнической набережной, "доме со львами", "доме с синими окошками", двухэтажных купеческих домах на Школьной улице, домах для служащих Таганской тюрьмы, домах для рабочих и студенческих общежитиях.

В музее установлена также интерактивная стена, где желающие смогут оставить свои впечатления и воспоминания о любимых местах Таганки. Предлагается также рассказать свою историю о районе в специальной онлайн-форме. Формирование экспозиции продолжится и после открытия, кураторы планируют регулярно пополнять выставку новыми сюжетами и экспонатами.

В рамках каждой выставки проекта "Москва без окраин" запланирована большая программа мероприятий. Пройдут события в Музее Москвы - лекции, творческие встречи, дискуссии, театральные читки, концерты, а также события внутри района - прогулки, экскурсии, встречи с местными жителями.

Следующая выставка проекта откроется в октябре и расскажет о районе Капотня. "Таким образом мы оправдываем название "Москва без окраин". И Таганка когда-то была окраиной города, а сейчас мы говорим о ней как о самом центре. Копотня находится на границе со МКАД, нам было очень интересно посмотреть, как этот район, сформированный вокруг Московского нефтеперерабатывающего завода, живет, особенно после масштабного проекта по благоустройству", - пояснила директор музея. Ожидается, что экспозиция будет сменяться каждые три-четыре месяца.