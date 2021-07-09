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В Москве в пятницу ожидаются небольшая облачность и до 32 градусов

Сила ветра составит 2-7 м/с

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 30-32 градуса тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 27 - плюс 32 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.

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