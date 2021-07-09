На ВДНХ пройдет фестиваль "Вдохновение"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Вдохновение" пройдет на ВДНХ с 22 июля по 2 августа. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе выставки.

"Масштабное культурное событие уже в шестой раз состоится на главной выставке страны. За 11 дней пройдут более 60 мероприятий: театральные премьеры и показы спектаклей, часть из них - в онлайн-формате. Завершится программа по традиции 1 августа - в день рождения ВДНХ", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

"Фестиваль включает спектакли традиционной программы "Вдохновения" - "Актер. Слово. Музыка", международные проекты, серию премьерных спектаклей и перформансов от молодых театральных коллективов, проект "Ты нужен Леонардо", созданный людьми с особенными потребностями и профессиональными актерами, инсталляции художника и режиссера Ксении Перетрухиной "Театр в кубе", трансляции шедевров мирового театра в рамках проекта Theatre HD и "Лабораторию уличного театра", - рассказал собеседник агентства.

Фестиваль охватит пять локаций на ВДНХ: Дом культуры, Зеленый театр, павильон "Рабочий и колхозница", парк "Останкино" и Шахматный клуб. Часть событий пройдет в режиме онлайн.

Откроется фестиваль спектаклем "Jukebox. Москва" французской компании Echelle 1:1, прежде показанным в Риме, Женеве, Санкт-Петербурге, Прато, Конакри, Кальяри и других городах. Для каждого региона или страны авторы проводят исследование, фиксируя речь местных жителей. Эти документальные записи обрабатываются и становятся основой для будущей партитуры постановки. Московскую версию спектакля адаптировал режиссер Олег Христолюбский, а озвучивает обладатель специального приза премии "Прорыв" Роман Михащук.