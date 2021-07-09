В Москве с начала года выделили более 57 га земли на масштабные инвестроекты

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 57 га земли предоставили в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов с начала года, на этих участках появятся физкультурно-оздоровительные комплексы, промышленные предприятия и транспортно-пересадочные узлы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город предоставляет инвесторам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты, участки без проведения торгов в аренду на шесть лет. С начала этого года на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы были приняты решения о выделении 49 земельных участков площадью свыше 57 га земли для реализации 43 таких проектов. Новые объекты появятся в 10 административных округах Москвы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Отмечается, что больше всего - девять МаИП - планируется реализовать в Новой Москве, шесть - на востоке города, по пять - на юго-востоке и северо-востоке, по четыре - на юго-западе и севере города, по три - на западе и юге, по два - в центре и на северо-западе.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, из 43 масштабных инвестиционных проектов, для которых с начала года город выделил землю, преобладают объекты спорта - их 15, для строительства которых подобраны участки общей площадью свыше 22 га. Кроме того, столица предоставила участки общей площадью свыше 10 га для возведения девяти промышленных объектов.

"Землю площадью около 9 га город выделил для строительства объектов разного формата в семи транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). В их составе, в частности, планируется возвести офисы, торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, паркинг, многофункциональный центр. Еще 12 масштабных инвестиционных проектов, которые город обеспечил участками площадью свыше 16 га, предполагают строительство многофункциональных комплексов, а также объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Для некоторых из них город выделил сразу по несколько участков", - перечислили в пресс-службе.

Так, для строительства многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в Новой Москве было принято решение о предоставлении инвестору двух земельных участков, а еще шесть участков город выделил для проектирования и строительства улично-дорожной сети на северо-западе столицы.

Мера поддержки

Мера поддержки предпринимателей в виде предоставления в аренду земли для реализации МаИП появилась в столице в 2016 году. Арендная плата определяется исходя из кадастровой стоимости участка, зависит от плотности застройки, функционального назначения размещаемого объекта и географического расположения предприятия. Инвесторы могут самостоятельно рассчитать стоимость арендных платежей на сайте mos.ru с помощью функции "Калькулятор. Арендная плата на период строительства".