В Москве началась реставрация домов товарищества мануфактур Ивана Бутикова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Реставрационные работы домов товарищества мануфактур Ивана Бутикова в Коробейникове переулке начались в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Эти дома играют важную роль для облика района Хамовники. Под контролем нашего ведомства специалисты проводят первый этап реставрации: расчищают от поздних слоев краски стены, приводят в порядок кирпич, проводят работы по укреплению фундаментов и стен, обрабатывают поверхности специальными составами. Далее начнется самый ответственный этап - работа внутри помещений, в том числе и с сохранившимися декором, а также воссоздание утраченных элементов. Мы предполагаем, что уже в следующем году москвичи смогут увидеть обновленные памятники архитектуры", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Специалисты отреставрируют барочные оконные наличники XVIII века, двери, белокаменные лестницы, камин, печную фурнитуру и паркетные полы, а также восстановят разрушенные детали карнизов, подоконников и других декоративных элементов.

"Усадьба, на территории которой располагаются дома, известна с XVII века. Она неоднократно меняла хозяев и перестраивалась. В основе двухэтажного главного дома (строение 4) находятся палаты XVII века. Когда-то их занимал представитель привилегированной сословной купеческой корпорации Федор Коробейников", - говорится в сообщении.

Сейчас в главном доме реставраторы заняты восстановлением кирпичной кладки фасада, стен и арок, расчищают своды дома от наслоения краски, укрепляют фундамент и разбирают фрагменты поздней кровли. Далее приступят к работам внутри здания.

В цокольном этаже планируется провести реставрацию сводов, печуры (ниши на внутренней поверхности стен), дверных проемов и пола. На первом и втором этажах проведут работы по восстановлению интерьеров анфилад. Также отреставрируют ступени крыльца и сохранившихся лепных деталей фасадов.