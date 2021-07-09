Точность поставленного искусственным интеллектом диагноза в Москве выросла на 7,4%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Точность постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта в московских поликлиниках увеличилась на 7,4%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Система поддержки принятия врачебных решений стала неотъемлемой частью работы московских терапевтов 10 месяцев назад. За это время нейросеть дообучилась на 12 млн визитов, и во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса. Он стал точнее на 7,4% и, как следствие, удобнее для работы врача, что положительно сказывается на качестве услуг для пациентов. Развитие цифровых сервисов в здравоохранении в целом способствует уменьшению вероятности ошибки при постановке предварительного диагноза и увеличению выявляемости заболеваний на уровне первичного звена. Последние данные говорят о том, что при выборе одного или трех диагнозов врач соглашается с предложениями нейросети в 46% и 68% случаев соответственно", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Систему поддержки принятия врачебных решений начали использовать 1 июня 2019 года. С сентября 2020 года она работает во всех взрослых поликлиниках Москвы. Система состоит из нескольких модулей и полностью повторяет клинический путь пациента: от сбора анамнеза до постановки диагноза и назначения терапии. По мнению ООН, модель искусственного интеллекта, лежащая в основе модуля постановки предварительного диагноза, соответствует целям устойчивого развития.

"Сервис анализирует жалобы пациентов и предлагает врачу предварительные диагнозы по кодам международной классификации болезней (МКБ-10). Нейросеть обрабатывает внесенный врачом текст жалоб сравнивает ее с 12 миллионами обезличенных записей пациентов в ЕМИАС, анализирует паттерны и предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза. Медик может выбрать один из них или принять самостоятельное решение. Сегодня точность модели достигает 68% при выборе из трех диагнозов и 46% при одном", - говорится в сообщении.

Для создания системы было проведено первое в России и одно из крупнейших исследований в мире.