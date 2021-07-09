Капремонт пути на участке Гагарин - Уваровка Белорусского направления МЖД проведут в июле

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 14 км бесстыкового пути железнодорожники уложат на участке Гагарин - Уваровка Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) в июле. В связи с этим не будет движения поездов на данном участке в будние дни, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"С 12 июля на участке Гагарин - Уваровка Белорусского направления МЖД начнется капитальный ремонт второго главного пути, за время которого планируется уложить 14,6 км бесстыкового пути. Ремонт будет проводиться в три этапа по технологии "закрытого перегона", когда участок закрывается для движения поездов. Это позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что технологические "окна" назначены с 00:01 мск 12 июля до 23:59 мск 15 июля, в те же часы с 21 по 24 июля и с 26 по 29 июля. В эти периоды планируется выполнить полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой и укладка новой рельсошпальной решетки, выправка пути, сварка бесстыкового пути.

"Для этого подготовлены необходимые материалы - 14,5 тыс. куб. м щебня, 18 пар рельсовых плетей длиной 800 м каждая, а также специальная железнодорожная техника: четыре машины для глубокой очистки щебеночного балласта, по два путеукладочных и путеразборочных поезда, три состава по 50 вагонов с щебнем, две сварочные машины и др. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути", - пояснили в МЖД.

Пассажиров просят обратить внимание, что в связи с этим внесены незначительные корректировки в расписание скоростных поездов "Ласточка" сообщением Москва - Смоленск, некоторых пассажирских поездов дальнего следования: Москва - Брест, Калининград - Москва, Москва - Минск - Москва. Изменится время отправления и прибытия ряда пригородных поездов, некоторые электрички выведут из графика.