Движение на развязке МКАД с Осташковским шоссе перекроют в ночное время с 12 по 24 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на развязке МКАД с Осташковским шоссе будет перекрыто с 12 по 24 июля в период с 01:30 до 05:30, но не более чем на 15 минут, сообщил в пятницу департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

"Полное перекрытие движения в связи с проведением дорожных работ по развязке МКАД с Осташковским щоссе пройдет в период с 12 по 24 июля с 01:30 до 05:30 на трех участках: съезд с Осташковской улицы в сторону области на внутреннюю и внешнюю сторону МКАД, съезд с внешней стороны МКАД на Осташковское шоссе в сторону области. Будут введены кратковременные перекрытия до 15 минут", - говорится в публикации.

Также ограничения до одной полосы коснутся участков 90-го км МКАД с внутренней и внешней сторон, в районе пересечения с Осташковской улицей - не более 15 минут.

Департамент рекомендует водителям быть внимательными, ознакомиться с ограничениями и заранее планировать маршрут.