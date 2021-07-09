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Движение поездов на центральном участке МЦД-2 приостановлено в обе стороны

В ЦППК попросили пассажиров пересесть на другие виды транспорта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Курской-Рижском диаметре (МЦД-2) приостановлено в обе стороны на его центральном участке из-за остановки одного из составов по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-2, на центральном участке, приостановлено движение в обе стороны из-за остановки поезда на станции Москва-Товарная по техническим причинам. Пожалуйста, пользуйтесь альтернативными видами транспорта", - сказали в пресс-службе.

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