Организаторам вечеринки на теплоходе "РИО-1" в Москве грозит штраф до 1 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Штраф до 1 млн рублей за нарушения мер против коронавируса может грозить организаторам закрытой вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "РИО-1" в Москве. Об этом сообщил в воскресенье журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении закрытой вечеринки White Sunset Boat Trip на теплоходе "РИО-1". На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек", - сказал Михайлов.

Он отметил, что на вечеринке наблюдалось массовое скопление людей как при посадке и высадке на судно, так и на борту теплохода. Организаторы не проверяли наличие у посетителей отрицательных ПЦР-тестов и QR-кодов о прохождении вакцинации от коронавируса. При этом до начала мероприятия организаторам было дано предостережение о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, но они были проигнорированы.

За выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.