Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пассажирам Московского метрополитена в воскресенье бесплатно предлагают питьевую воду из-за жары. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро", - говорится в сообщении.

Так, воду раздают на станциях метро "Аэропорт", "Багратионовская", "Баррикадная", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бульвар Рокоссовского", "Бунинская аллея", "ВДНХ", "Водный стадион", "Войковская", а также "Деловой Центр", "Измайловская", "Каширская", "Кунцевская", "Кузьминки", "Кутузовская", "Орехово", "Парк Победы", "Пионерская" и "Рязанский проспект".

Также питьевую воду можно получить на станциях метрополитена "Сокол", "Студенческая", "Текстильщики", "Третьяковская", "Тургеневская", "Улица Скобелевская", "Улица 1905 года", "Фили", "Филёвский парк" и "Царицыно".