Врачи Москвы в резервных госпиталях вылечили от COVID-19 более 100 тыс. человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 100 тыс. пациентов в резервных госпиталях. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц. Они вылечили уже более 100 тыс. пациентов с COVID-19", - написал мэр на своей странице в Instagram.

Он отметил, что по качеству и возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от стационарных больниц. В них также есть все для диагностики и лечения коронавируса, в том числе собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ и аппараты ИВЛ.

"При поступлении пациентам выдаются браслеты с QR-кодом, а у медработников есть планшеты, куда они заносят все данные о показателях здоровья. Цифровые сервисы позволяют оценить состояние каждого пациента и риски. А после выписки из госпиталя эпикриз доступен в электронной медкарте", - добавил Собянин.