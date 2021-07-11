На МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД задерживаются поезда

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поезда на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в сторону Москвы из-за человека на путях. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D1 и Белорусском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на пути около станции Славянский бульвар. На место оперативно вызвана скорая помощь. Во время ожидания поезда будут объезжать остановившийся состав без остановок на Тестовской и Беговой", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД, сегодня в 19:38 на перегоне Кунцево-1 - Фили Белорусского направления МЖД произошла остановка поезда № 6258 Дорохово - Икша из-за человека на путях, который, по предварительной информации, грубо нарушил правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

"На время оказания ему медицинской помощи поезда Белорусского направления и МЦД-1 в сторону Москвы следуют без остановки на станциях Тестовская и Беговая", - рассказал собеседник агентства.