Курбан-байрам пройдет в Москве в онлайн-формате

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) постановил проводить молитву в честь праздника Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля, без присутствия верующих в мечетях Москвы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ДУМ РФ .

"Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению правительства Москвы, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман, праздничный намаз проводить не рекомендуется", - говорится в постановлении.

Мусульманам рекомендовано "создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи", послушать праздничную проповедь председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина, трансляция которой будет вестись на телеканале "Россия-1", и самостоятельно совершить намаз.

Подчеркивается, что региональные Духовные управления мусульман, входящие в ДУМ РФ, могут самостоятельно принять решения о порядке проведения праздничной молитвы с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в своих регионах.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в 2021 году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.

О возможности проведения праздника Курбан-байрам в онлайн-формате в ДУМ РФ сообщили в конце июня, если напряженная эпидемическая ситуация сохранится. Также председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин принял решение не допускать до работы сотрудников и служителей мечетей без прививки от COVID-19.