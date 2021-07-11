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На МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД восстановили движение поездов

Поезда следовали с задержками из-за человека на пути около станции Славянский бульвар

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы восстановлено, сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Несколько поездов следовали с задержками в воскресенье вечером на D1 и Белорусском направлении МЖД из-за человека на пути около станции Славянский бульвар, поезда не останавливались на станциях Тестовская и Беговая, объезжая остановившийся состав.

"Движение на D1 осуществляется в штатном режиме, остановки по станциям Тестовская и Беговая восстановлены. Работаем над скорейшим вводом задержанных электропоездов в график", - говорится в сообщении.

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