В Москве ожидается малооблачная погода

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Малооблачная погода без осадков и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от плюс 29 до плюс 31 градуса, ночью столбики термометров могут опуститься до 17 градусов тепла. Ветер восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем будет от плюс 27 до плюс 32 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до 14 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра РФ, оранжевый уровень погодной опасности будет действовать из-за жары в Москве с 12:00 до 19:00 12 июля, в Подмосковье - до 21:00 12 июля.