В Москве ожидается жара до 33 градусов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 33 градусов до вечера вторника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31°С - +33°С", - сказали в пресс-службе в понедельник.

В МЧС в связи с жарой рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Кроме того, нужно пить больше воды. В МЧС призвали также не оставлять детей без присмотра в местах купания.