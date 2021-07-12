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В Москве ожидается жара до 33 градусов

Такая температура продержится в столице до вечера вторника

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 33 градусов до вечера вторника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11:00 12 июля до 20:00 13 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до +31°С - +33°С", - сказали в пресс-службе в понедельник.

В МЧС в связи с жарой рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Кроме того, нужно пить больше воды. В МЧС призвали также не оставлять детей без присмотра в местах купания.

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