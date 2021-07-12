Собянин оценил ход строительства корпуса "Ломоносов" в научной долине МГУ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства корпуса "Ломоносов" в научной долине МГУ.

"Здесь была свалка большая, которую мы вывозили всеми силами и возможностями. Расчистили площадку и, слава богу, этот корпус, как можно видеть, весь в достаточно продвинутом состоянии", - сообщил Собянин в ходе осмотра.

Мэр отметил, что "это была кощунственная история".

"Это было правильное решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, о создании этого кластера, потому что мощный толчок был дан, который пойдет на благо университета, окружающих районов, будут созданы новые рабочие места. Это первоклассный инновационный кластер", - отметил мэр.

Как отметил кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов, эта свалка вызывала неудовольствие у местных жителей и благодаря ее реорганизации удалось снизить социальную напряженность.

"Вы снизили социальную напряженность, потому что эта свалка вызывала недовольствие. Это достаточно хороший район, важный район. Эта свалка очень сильно беспокоила жителей, очень много было обращений. Удалось жителям объяснить, что здесь будет научное здание, будет развиваться российская наука", - заявил Попов.