Эксперт: для ресторанов Москвы нужно упростить порядок выставления столов на улицу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рестораторам, не имеющим летних площадок, нужно дать возможность в упрощенном порядке выставлять на улицу столы для посетителей. Об этом в понедельник журналистам сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

"Мое мнение такое, что нам дали возможность продлить в связи со снижением количества заболевания работу летних площадок. Я считаю, что надо дать возможность, на сегодняшний день, может быть, другим рестораторам в упрощенном порядке хотя бы выставлять столы на улицу. Понятно, при таком солнце заболевания меньше, плюс проветриваемое пространство с соблюдением социальной дистанции - поэтому можно там посадить какое-то определенное количество людей, это поддержит еще и рестораны", - сказал он на пресс-конференции, посвященной работе ресторанного бизнеса в Москве и регионах.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня посещать места общественного питания в столице могут только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Летние веранды в Москве могут продолжать работать без системы QR-кодов до 1 августа.