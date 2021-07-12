На станции "Новомосковская" столичного метро установят скульптуру Даши Намдакова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Скульптурная работа всемирно известного российского художника Даши Намдакова появится на станции "Новомосковская" Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"За основу архитектурно-художественной концепции было принято название станции "Новомосковская" и идея вектора развития новой динамичной Москвы. Кроме того, сам объект расположен в месте сложной транспортной развязки, - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Платформенная часть будет украшена колонной, созданной Даши Намдаковым. Скульптуру выполнят в духе минимализма, она будет создана из фибробетонных панелей, которые отольют по индивидуальным формам с последующей ручной обработкой. "Кроме того, мы наблюдаем интересный прием, когда симметрия самой скульптуры контрастирует с асимметрией общего объема здания", - добавил Кузнецов.

Он отметил, что фасадная часть станции будет выполнена из перфорированных листов, с большим количеством остекления, которое обеспечит максимальную освещенность интерьера. По его словам, запустить движение поездов по новому участку Сокольнической линии планируется до конца 2023 года.

Кроме этого, для наружной и внутренней отделки применят долговечные материалы такие, как натуральный камень, безопасное остекление, фибробетон, композитные и алюминиевые панели. Также на станции "Новомосковская" установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха.

Станция "Новомосковская" будет расположена вдоль трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, на пересечении с улицей Александры Монаховой. Продление красной ветки метро до станции "Новомосковская" улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Кроме того, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.