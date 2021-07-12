В Москве в Гагаринском тоннеле легковушка врезалась в дорожную машину

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Три человека получили травмы при столкновении отечественного автомобиля и машины для дорожных работ в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"В Гагаринском тоннеле в ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ на полном ходу врезался в автомобиль службы "Гормост", который находился в крайней правой полосе в качестве прикрытия места проведения дорожных работ", - сказали в ведомстве.

Травмы получили водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Водителя зажало в салоне, его извлекают сотрудники МЧС. Из-за ДТП движение ограничено по одной из трех полос дороги.