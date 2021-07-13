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В Москве ожидается небольшая облачность

При этом воздух прогреется до 34 градусов тепла

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 34 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 32-34 градуса тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 18 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. В связи с жаркой погодой 13 июля в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 29 - плюс 34 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.

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