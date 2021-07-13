Общегородское тестирование системы онлайн-голосования проведут в Москве 29-30 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам проведут в Москве 29-30 июля. Об этом сообщил ТАСС во вторник зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Тест проведем 29-30 июля", - сказал Венедиктов.

По его словам, участникам тестирования будут доступны новые функции "отложенного" бюллетеня и перелистывания бюллетеней, а также сервис для голосования слабовидящих. "Мы определились с вопросами. Суть первого вопроса такая: какие группы населения должны подлежать обязательной вакцинации от коронавируса. Второй вопрос: куда город должен вкладываться - в развитие общественного транспорта или развитие инфраструктуры для частного транспорта", - уточнил Венедиктов.

Ранее он сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5 - 2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.