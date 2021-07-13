В Москве благоустроят территорию у Рижского вокзала

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Реконструкцию дорожно-уличной сети и создание пешеходных зон запланировали в Москве в рамках благоустройства территории у Рижского вокзала. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к Рижскому вокзалу, площадью 70,32 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с планами развития Московского транспортного узла на базе Рижского вокзала и существующего остановочного пункта Рижская МЦД-2 будет создан один из крупнейших ТПУ, объединяющий две линии метро (Калужско-Рижскую и Большую кольцевую) и три линии МЦД (МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4). Ключевым элементом проекта планировки является строительство новой железнодорожной платформы на станции "Рижская" с конкорсом, который обеспечит пересадку пассажиров на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

На подходах к Рижскому вокзалу будут обустроены комфортные пешеходные дорожки: от проспекта Мира до Водопроводного переулка (ширина 15-20 м); вдоль проспекта Мира от выхода из подземного пешеходного перехода до съезда с Большого Крестовского путепровода (ширина - 6 м); от станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии до Водопроводного переулка (ширина 4-10 м); вдоль съезда с ТТК на проспект Мира (ширина 3 м, реконструкция тротуара).

"Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети: 2-й Мытищинской улицы, а также строительство участка улично-дорожной сети в районе съезда с Большого Крестовского путепровода на Водопроводный переулок. У входа на вокзал будут организованы велосипедные парковки и стоянки такси. До остановок наземного городского транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега", - добавляется в материале.

В рамках озеленения территории планируется высадить дополнительные деревья и кустарники, обустроить газоны и цветники. Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, включая строительство сетей дождевой канализации и наружного освещения. Формирование ТПУ "Рижская" и благоустройство прилегающей к Рижскому вокзалу территории являются частью проектов запуска линий МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.