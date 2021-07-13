В Москве выявили двух курьеров на электросамокатах без водительских прав

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в Москве двух курьеров служб доставки на электросамокатах без водительских прав соответствующей категории. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Дорожные полицейские в очередной раз выявили несколько фактов использования средств передвижения с высокой мощностью электродвигателя и отстранили от управления курьеров служб доставки, не имеющих права управления соответствующей категории. Сотрудниками <...> ГУ МВД России по Москве на улице Берзарина был остановлен гражданин, передвигавшийся на электросамокате, оборудованном электромотором мощностью 1 тыс. Ватт, при этом не имеющий соответствующего водительского удостоверения категории "М", - сказали в пресс-службе. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

Также был остановлен 22-летний доставщик еды на электровелосипеде, оборудованном электромотором мощностью 350 Ватт, не имевший соответствующего водительского удостоверения категории "М". В отношении гражданина также был составлен административный материал по части 1 ст. 12.7 КоАП РФ. "Все транспортные средства были перемещены на специализированную стоянку", - добавили в управлении.

Согласно правилам дорожного движения, водители транспортных средств, оборудованных двигателем мощностью от 250 до 4 тыс. Ватт, должны иметь водительское удостоверение категории "М". Также управлять подобного рода транспортными средствами может водитель, имеющий права "А" и "Б", поскольку в этом случае категория "М" присваивается автоматически.