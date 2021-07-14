В столичном метро с начала года появилось в 1,5 раза больше новых поездов "Москва-2020"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Количество поездов "Москва-2020" в московском метрополитене увеличилось в 1,5 раза с начала года. Всего на линиях на данный момент курсируют 69 таких составов, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире. Всего с 2010 года закуплено около 3 700 вагонов. При этом наш самый современный поезд "Москва-2020" превосходит многие мировые аналоги по комфорту. Ширина дверного проема у "Москвы-2020" до 23 процентов больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai, CAF. Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что в прошлом году в метро было запущено 45 новых составов "Москва-2020", а в этом году на линии вышли еще 24 новых поезда, из них 10 ходят по Кольцевой линии, 14 поездов поехали по Калужско-Рижской линии. Теперь на этой ветке вагоны новых серий "Москва" и "Москва-2020" составляют почти 50% парка.

Кроме этого, до конца года еще 20 новых составов появятся в метрополитене. Также в будущем поезда "Москва-2020" будут ходить по Большой кольцевой линии.