Москва вошла в шорт-лист конкурса "Мировая столица дизайна - 2024"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва вышла в финал международного конкурса "Мировая столица дизайна - 2024" наряду с Сан-Диего и Тихуаной, которые считаются единой двунациональной городской агломерацией. Об этом в среду сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Москва вошла в шорт-лист международного конкурса "Мировая столица дизайна - 2024". Об этом объявила Всемирная организация дизайна (World Design Organization). В финал также прошли Сан-Диего и Тихуана, которые считаются единой двунациональной городской агломерацией. Победителя назовут в октябре", - говорится в сообщении.

Выход в финал - показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов московской дизайн-индустрии и столичного правительства, отметила заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города. Поэтому был сделан еще один шаг на пути к презентации нашей столицы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательной для креативных предпринимателей и инвесторов", - приводятся ее слова на портале.

В планах столицы на 2024 год - укреплять креативную экономику, представлять новые технологические решений для устойчивого городского развития, создавать успешную инфраструктуру для культуры и бизнеса, в которой дизайн будет способствовать инновациям, ориентированным на людей.

Раз в два года Всемирная организация дизайна объявляет город, который успешно работает в сфере дизайна для городского планирования, инновационного и бизнес-развития. Первой мировой столицей дизайна признали Турин (Италия) в 2008 году. В 2022 году этот статус получит испанская Валенсия.