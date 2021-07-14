В Москве завершили ремонт причала "Киевский вокзал" на Бережковской набережной

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Причал "Киевский вокзал" отремонтировали на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

"Завершили ремонт причала "Киевский вокзал". Один из старейших причалов столицы расположен на Бережковской набережной недалеко от площади Киевского вокзала, между мостами Богдана Хмельницкого и Бородинским", - говорится в сообщении.

Рабочие привели в порядок металлические ограждения причала, заменили деревянный настил покрытием из древесно-полимерного композита. Этот материал с фактурой "под дерево" устойчивее к влаге и не требует специального ухода, а его шероховатая поверхность препятствует скольжению.

"Обновление причала "Киевский вокзал" - небольшой, но важный штрих в создании комфортной городской среды в районе Дорогомилово. В 2019 году мы благоустроили площадь Киевского вокзала, Дорогомиловскую и Киевскую улицы. В 2020 году преобразились набережные Тараса Шевченко и Бережковская, Украинский бульвар, 1-ая и 2-ая Бородинские улицы", - добавляется в публикации.

В ней также сообщается, что в этом году в Дорогомилове будут высажены дополнительные зеленые насаждения, обустроена одна спортивная и три детские площадки, у Киевского вокзала будет установлен комплекс навесов "сухие ноги".