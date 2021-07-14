Проходку тоннелей для нового участка "салатовой" ветки московского метро закончат в ноябре

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Строительство тоннелей для нового участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена на севере столицы планируют завершить в ноябре. Об этом сообщил в среду журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

В составе нового участка будут открыты три станции: "Улица 800-летия Москвы" - у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1; "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.

"[Люблинско-] Дмитровская ветка метро - один из крупных проектов в метростроении Москвы, 12 станций. От "Марьиной Рощи" до "Селигерской" мы уже построили 9, осталось еще три станции до "Физтеха" в поселок Северный. Работы идут полным ходом, построена большая часть тоннелей, до ноября месяца должны все тоннели быть пройдены. По плану в 2023 году все три станции одновременно должны быть запущены", - сказал Собянин при осмотре хода строительства станции "Лианозово".

Как доложил мэру гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков, протяженность участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех" составляет 5,8 км. По его словам, на сегодняшний день порядка 70% перегонных тоннелей построены. Монолитные работы на станциях "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" планируется завершить до конца текущего года, на станции "Физтех" - осенью 2022 года.

Решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и Северный было поддержано москвичами в ходе голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие почти 200 тыс. человек. Строительство нового участка вдоль Дмитровского шоссе было начато в 2019 году.

Изначально часть линии за МКАД планировалось построить в наземном исполнении. Однако в начале 2020 года Собянин принял решение о корректировке проекта - перегон между станциями "Лианозово" и "Физтех" будет построен в подземном исполнении. Это решение было аргументировано сокращением объемов работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, в т. ч. магистральных водоводов, магистрального газопровода и ЛЭП; минимизацией перекрытий дорог на время строительства; снижением шума и вибрационного воздействия на близлежащие жилые дома; исключением влияния погодных условий на эксплуатацию линии, что должно обеспечить бесперебойность движения и снизит эксплуатационные затраты.