Для МЦД-4 построят новую станцию Ольгино и реконструируют Железнодорожную

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новый остановочный пункт Ольгино построят на будущем МЦД-4. Также запланирована реконструкция станции Железнодорожная, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Новый остановочный пункт Ольгино будущего МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" построят в одноименном микрорайоне г.о. Балашиха между платформами Кучино и Железнодорожная Горьковского направления МЖД. Он улучшит транспортную доступность для жителей как микрорайона Ольгино, так и прилегающих к нему микрорайонов Павлино и Керамик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на остановочном пункте Ольгино будет построена "островная" платформа с навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков. Для безопасного перехода через железную дорогу возведут мост-конкорс общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, который обеспечит выход на платформу, а также будет выполнять транзитную функцию, соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Для удобства маломобильных групп населения его оборудуют тремя лифтами и восьмью эскалаторами.

"Строительство нового остановочного пункта Ольгино позволит разгрузить станцию Железнодорожная, которая входит в число станций с самым большим пассажиропотоком на МЖД. Ежедневно ею пользуются более 60 тыс. пассажиров", - сообщил начальник МЖД Михаил Глазков, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, перенаправление части пассажиропотока на новый остановочный пункт Ольгино даст возможность приступить к масштабной реконструкции конечной станции Железнодорожная будущего МЦД-4, где будут возведены четыре новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5,2 тыс. кв.м, оборудованный 15 эскалаторами и семью лифтами для маломобильных граждан. "Он обеспечит пассажирам выход на новые платформы, а также свяжет между собой улицы Пролетарская и Октябрьская. В результате будет построен крупнейший транспортный хаб, который будет максимально удобен для пассажиров", - добавил Глазков.

Как добавили в пресс-службе МЖД, в ходе реконструкции старое здание вокзала на станции Железнодорожная, а также платформы №1 и №2 будут демонтированы. На время работ будет построен временный пешеходный мост через пути с выходом на Привокзальную площадь.